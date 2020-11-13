Bakan Kasapoğlu'ndan atama müjdesi: 2 bin antrenör alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, pandemiye rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettikleri çalışmaların ve hedeflerin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu ayrıca, "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız. 2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır" dedi.

2021 bütçe görüşmelerimiz devam ederken 2000 antrenör ataması gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum.



Detayları en kısa sürede açıklayacağız.😉 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 13, 2020