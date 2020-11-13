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Bakan Kasapoğlu'ndan atama müjdesi: 2 bin antrenör alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Kasapoğlu atama müjdesini sosyal medya hesabından verdi.

Kasapoğlu atama müjdesini sosyal medya hesabından verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, pandemiye rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettikleri çalışmaların ve hedeflerin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu ayrıca, "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız. 2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır" dedi.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlik kampları sağlık çalışanları ve ailelerine açıldı
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlik kampları sağlık çalışanları ve ailelerine açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının salgının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana fedakarca ve özveriyle çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Pandemi ile mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanlarını biraz olsun rahatlatmak, aileleri ile vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla gençlik kamplarının kapılarını onlara açtık. Amacımız, sağlık çalışanlarımızın ve ailelerinin kamplarımızda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Biraz olsun morallerini yükselterek, eşleri, çocukları, aileleri ile güzel ve keyifli bir zaman geçirmelerini sağlamak."THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirimli özel kampanyayı bir ay daha uzattıKamplarda sağlık çalışanları ile aileleri, bisiklet, tırmanış, okçuluk, golf, dart, el sanatları, bocce gibi birçok etkinliğe katılarak, keyifli vakit geçirme imkanı bulabilecek.Video: Türkiye'nin sağlık çalışanlarına verdiği destek her geçen gün artarak devam ediyorÜç farklı konseptte yapılacak Kovid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek kamplarda ilk etapta 300 kişi misafir edilecek. Kamplar, "Sağlık çalışanı anne-kız", "Sağlık çalışanı baba-oğul" ve "Sağlık çalışanlarının çocukları" olarak üç farklı konseptte yapılıyor. Organizasyonun ilk bölümü, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi. 24-25 Ekim tarihlerinde ise Aydın Efeler, Osmaniye Aslantaş, Mersin Maliye, Bursa Karacaali, Kırşehir Ahi Evran, Manisa Şehzadeler ve İstanbul Marmaracık tesislerinde gençlik kampları düzenlenecek.

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