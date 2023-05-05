Bakan Kasapoğlu'ndan Göztepe'ye çifte müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Göztepe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Başkan Mehmet Sepil'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Bakan Kasapoğlu, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularıyla ve amatör branşlardaki genç sporcularıyla bir araya geldi.





Futbol takımı kaptanları İsmail Köybaşı, Atınç Nukan ve Yasin Öztekin de ziyarette hazır bulundu. Mehmet Sepil, ziyarette Bakan Kasapoğlu'na forma hediye etti. Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir de ziyarette yer aldı.

"Dünyanın en güzel statlarından"

Göztepe'nin ülkemizin güzide kulüplerinden biri olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Göztepe sadece futbol değil pek çok branşta sporcu yetiştiren bir kulüp. Efsane sporcuları yetiştirmiş bir kulüp. Burada jimnastik, yüzme, okçuluk, hentbol, voleybol, yelken, windsurf gibi pek çok branşta sporcu arkadaşım var. Geniş bir perspektifle spora önem veren ve yatırım yapan bir kulüp. Ülkemizin köklü kulüplerinden biri" diye konuştu.

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın dünyanın en güzel statlarından biri olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Son yıllarda İzmir'imize ve ülkemize kazandırdığımız bir stadyum ve aynı zamanda bir yaşam merkezi. İnşallah en kısa sürede o yaşam merkezi misyonunu da taşımaya başlayacak. Onun müjdesini vereyim. Bununla birlikte Göztepe'nin geleceğine yönelik olarak yaptığımız çalışmalar var. Özellikle de altyapı ve İnciraltı ile ilgili çalışmalarımız var. İnşallah onları da en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.

"Birlikte yükselteceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir'in spor altyapısına ve vizyonuna sahip bir il olduğunu söyleyerek, "İzmir'in spor markasını birlikte yükselteceğiz. Bu vizyonu birlikte güçlendirip geleceğe daha güçlü taşıma gayemiz var. Kulüpler en büyük paydaşlarımızdan biri. İşbirliği için değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Taraftarıyla, yöneticisiyle, ülkemizi yukarıya taşıyacak yarınlara yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Spor futboldan ibaret değil"

Kulüplerin yeni mevzuat çerçevesinde hazırlıklar yaptığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Göztepe'nin yeni ortaklık yapısı, yabancı sermaye işbirliği önemli. Bunlar ülkemiz açısından yeni başlangıçlar. Bunların Türk sporunu, Türk futbolunu daha farklı noktalara taşıyacağına inanıyorum. Biz sporu futboldan ibaret görmüyoruz. Burada o tablo var. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Göztepe'nin efsane isimleriyle bir araya geldiğini anlatan Mehmet Kasapoğlu, "Büyüğüyle, genciyle spor çok özel bir sevda. Bu sevdayı tüm halka ulaştırmak bizim görevimiz. Sporu erişilebilir kılmak, spor kültürünü güçlü kılmak bizim görevimiz. İzmir'deki spor altyapısına yönelik hamlelerimize yeni hamleler ekliyoruz. Çarşamba günü çok büyük bir yatırım, açılış töreni gerçekleştirdik. Bunlar kulüplerle, federasyonlarla, yerel yönetimlerle işbirlikleriyle inşallah güçlü şekilde devam edecek" mesajı verdi.

Mehmet Sepil: "Kasapoğlu büyük şans"

Göztepe Yönetim Kurulu üyesi ve Eski Başkan Mehmet Sepil, Mehmet Kasapoğlu'nun sporda çok tecrübeli bir isim olduğunu dile getirerek, "Siyasi hayatına İzmir'de devam etme kararı aldı. İzmir için büyük bir şans. İzmir'in sporda yapması gereken hamleler var. Bakanım bunları çok iyi biliyor. İzmir sporunun çok daha iyi noktalara geleceğine eminim" ifadelerine yer verdi.