Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Farklı yenilgiyi değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, "Çok şık olmadı, güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız. Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.