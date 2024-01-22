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Spor

Trabzonspor Bakasetas'ı KAP'a bildirdi

Bordo-mavili kulüp, Anastasios Bakasetas'ın transferi konusunda Panathinaikos ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

12:12 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:32 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakasetas, Trabzonspor'da iki kupa sevinci yaşadı.
Bakasetas, Trabzonspor'da iki kupa sevinci yaşadı.

Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili kulüp, Bakasetas’ın transferi için Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.


30 yaşındaki futbolcu, dün oynanan Galatasaray maçında bordo-mavili taraftarlara veda etmişti.




Trabzonspor'da iz bıraktı

Bordo-mavili kulübe 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunan futbolcu, 122 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 33 kez havalandırdı.


Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Bakasetas, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.









#Trabzonspor
#Bakasetas
#Panathinaikos
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