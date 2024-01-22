Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili kulüp, Bakasetas’ın transferi için Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
30 yaşındaki futbolcu, dün oynanan Galatasaray maçında bordo-mavili taraftarlara veda etmişti.
Bordo-mavili kulübe 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunan futbolcu, 122 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 33 kez havalandırdı.
Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Bakasetas, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.