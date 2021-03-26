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Bakasetas İspanya'yı üzdü

Yunanistan Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Bakasetas'ın attığı golle İspanya deplasmanından 1 puanla döndü.

Haber Merkezi DHA
Bakasetas İspanyayı üzdü
Anastasios Bakasetas'ın gol sevinci.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan’ı konuk etti.

Yeni Los Carmenes Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İspanya, 33. dakikada Morata’nın attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Yunanistan penaltı kazandı. Atışı kullanan Trabzonsporlu Bakasetas, topu ağlara gönderdi ve ülkesinin zor deplasmandan 1 puanla dönmesinde önemli rol oynadı.

Bakasetas, karşılaşmanın 78. dakikasında ise yerini Georgios Giakoumakis’e bıraktı.

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