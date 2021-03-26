Bakasetas İspanya'yı üzdü

​Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal milli takımda göz kamaştırdı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden Cezayir Milli Takımı'na seçilen Ghezzal, Zambiya ile oynanan maçın ilk yarısında bir gol attı bir de asist yapma başarısı gösterdi.