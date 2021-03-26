Bakasetas İspanya'yı üzdü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan’ı konuk etti.
Yeni Los Carmenes Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İspanya, 33. dakikada Morata’nın attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Yunanistan penaltı kazandı. Atışı kullanan Trabzonsporlu Bakasetas, topu ağlara gönderdi ve ülkesinin zor deplasmandan 1 puanla dönmesinde önemli rol oynadı.
Bakasetas, karşılaşmanın 78. dakikasında ise yerini Georgios Giakoumakis’e bıraktı.
bakasetas pic.twitter.com/KlPvg8vqvs
bakasetas pic.twitter.com/KlPvg8vqvs— Diassgolos2 (@diassgolos2) March 25, 2021