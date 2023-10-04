Bakasetas'ın menajeri çağırıldı

Bordo-mavililere 2020-21 sezonunda transfer olmuştu.
Trabzonspor'da yaz transfer döneminde 3 yıllık kontrat önerilen Anastasios Bakasetas ile görüşmelerde sonuç çıkmamıştı. Pendikspor maçında takımına galibiyeti getiren isim olan Yunan oyuncuya yeni bir teklif hazırlandığı öğrenildi.
Bakasetas'ın menajeri Trabzon'a çağrılırken, Yunan 10 numaraya yıllık 2 milyon Euro'ya yakın bir teklifte bulunulacağı bildirildi.
Bordo-mavililer, Milli araya kadar bu konuyu çözüme kavuşturma düşüncesinde.
Bu sezon toplamda 7 maça çıkan Yunan orta saha 3 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.