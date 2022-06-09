Bakasetas'tan transfere yeşil ışık

Trabzonspor’da 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor’dan kadroya katılan Yunan oyuncu Anatasios Bakasetas ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluslar Ligi’nde Yunanistan Milli Takımı ile çıktığı 2 maçta da gol atan ve ülkesine galibiyetleri getiren Bakasetas, ülke basınına konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, “Trabzonspor’da çok mutluyum. Unutulmaz bir şampiyonluk yaşadık. Kutlamalar hala sürüyor” dedi.

"İyi bir teklif gelirse, kendi sınırlarımı ve ne kadar ileri gidebileceğimi de görmek isterim"

Transfer konusuna da değinen Yunan futbolcu, “Transfer konusunda neler olacağını göreceğiz. İyi bir teklif gelirse, kendi sınırlarımı ve ne kadar ileri gidebileceğimi de görmek isterim. Her şeyi zaman gösterecek ve bu konularla pek ilgilenmiyorum” şeklinde konuştu.

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Bakasetas, Trabzonspor’da bu sezon 43 maça çıktı ve 9 gol 8 asistlikle şampiyonluğa önemli katkı verdi. Yunan yıldızın, bordo-mavili takımla 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gelecek teklifler önemli

Bordo-mavili yönetimin, Bakasetas’a gelecek olası teklifler karşısında nasıl bir tavır belirleyeceği ise merak konusu. Trabzonspor yönetiminin, şampiyonluk geldikten sonra kadrodaki pek oyuncu için teklifler yapılmasına hazır olduğu kaydedilirken, kadronun korunmaya ve üstüne takviye yapılmaya çalışılacağı kaydedildi. Bunun yanında yönetimi tatmin edecek düzeyde yüksek bir teklif gelmesi durumunda transferlere izin verileceği kaydedildi.

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