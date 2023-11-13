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Spor

Bakhtiyor'da iki kırık var

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık olduğunu açıkladı.

09:39 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:41 - 13/11/2023 Pazartesi
AA
Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku'nun dirsek müdahalesi sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku'nun dirsek müdahalesi sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, RAMS Başakşehir müsabakasının 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen Bakhtiyor'ın durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.


Maç devam ederken hastaneye kaldırılan Zaynutdinov ile ilgili, "Futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır" denildi.







#Beşiktaş
#Bakhtiyor Zaynutdinov
#Başakşehir
1 saat önce
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