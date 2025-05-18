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Balıkesirspor final için avantajlı

Balıkesirspor final için avantajlı

14:1918/05/2025, Pazar
DHA
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14 bin kişilik stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor.
14 bin kişilik stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off grup finalinin ilk maçında Mazıdağı Fosfatspor'u deplasmanda 1-0 yenerek büyük avantaj yakalayan Balıkesirspor rakibini yarın finale çıkmak için ağırlayacak.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Alpaslan Şen yönetecek. Balıkesir'de tarihi mücadele öncesi yönetim kulübe destek sağlamak için bilet kampanyası düzenlerken 14 bin kişilik stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor.


İlk maçta final kapısını ardına kadar ağırlayan Bal-Kes rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıran taraf olacak. Mazıdağı ekibi tek farklı kazanırsa maç uzatmaya gidecek. Balıkesirspor finale çıkarsa 1'inci Grup'taki Karşıyaka-Muşspor eşleşmesinin galibiyle 24 Mayıs Cumartesi günü 2 yıl önce düştüğü 2'nci Lig'e dönmek için finalde karşılaşacak.

#Balıkesirspor
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