Balotelli ölümden döndü

Adana Demirspor, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız" denildi.