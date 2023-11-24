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Spor

Balotelli ölümden döndü

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, ülkesinde trafik kazası geçirdi. 33 yaşındaki futbolcunun aracı kullanılmaz hale gelirken, kendisi kazadan yara almadan kurtuldu.

10:24 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Mario Balotelli, dün akşam İtalya'nın Brescia kentinde trafik kazası geçirdi. Aracı kullanılmaz hale gelen oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Adana Demirspor, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız" denildi.


Öte yandan Balotelli'nin kaza sonrası alkol testine girmeyi reddettiği bildirildi.










#İtalya
#Mario Balotelli
#Adana Demirspor
21 dakika önce
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