Balotelli ölümden döndü

Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Mario Balotelli, dün akşam İtalya'nın Brescia kentinde trafik kazası geçirdi. Aracı kullanılmaz hale gelen oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana Demirspor, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız" denildi.
Öte yandan Balotelli'nin kaza sonrası alkol testine girmeyi reddettiği bildirildi.