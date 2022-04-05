Balotelli'den klas çalım

Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
Konuk ekibin yıldız ismi Mario Balotelli, etkili oynadığı karşılaşmada girdiği fırsatlardan yararlanamadı.
Mücadelede bir topu direkten dönen Gana asıllı İtalyan futbolcunun Saba Lobjanidze'ye attığı çalım ise büyük beğeni topladı.
İşte Balotelli'nin Hatayspor maçındaki çalımı ve direten dönen topu:
🪄 Mario Balotelli, Lobjanidze'den çok şık sıyrıldı! #Seviyoruzİşte #HTYvADS pic.twitter.com/wgZ5k1nWkj
🪄 Mario Balotelli, Lobjanidze'den çok şık sıyrıldı! #Seviyoruzİşte #HTYvADS pic.twitter.com/wgZ5k1nWkj— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 4, 2022
👀 Adana Demirspor fırsatları harcamaya devam ediyor! #HTYvADS
🔥 A. Hatayspor kalesinde inanılmaz pozisyon! pic.twitter.com/czXUnZY8Jj
👀 Adana Demirspor fırsatları harcamaya devam ediyor! #HTYvADS