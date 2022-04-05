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Spor Balotelliden klas çalım
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Balotelli'den klas çalım

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mario Balotelli, Hatayspor maçında şık bir çalıma imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balotelliden klas çalım
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Konuk ekibin yıldız ismi Mario Balotelli, etkili oynadığı karşılaşmada girdiği fırsatlardan yararlanamadı.

Mücadelede bir topu direkten dönen Gana asıllı İtalyan futbolcunun Saba Lobjanidze'ye attığı çalım ise büyük beğeni topladı.

İşte Balotelli'nin Hatayspor maçındaki çalımı ve direten dönen topu:

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