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Spor

Balotelli'den "One Minute" paylaşımı

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mario Balotelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'taki 'One Minute' çıkışını paylaşarak İsrail'e mesaj yolladı.

Selman Ağrıkan
12:39 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Simon Perez'e çıkışı tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Simon Perez'e çıkışı tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, Filistin'e desteğini gösterdi.


Gana asıllı İtalyan yıldız, Filistin'e yönelik katliamlarını artıran işgalci İsrail'e mesaj olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'taki "One Minute" çıkışını sosyal medya hesabından paylaştı.


12.2 milyon takipçisi olan Balotelli'nin paylaşımı büyük beğeni aldı.


"One Minute" çıkışı

2009'da Başbakan olarak Davos'a katılan Erdoğan, "Gazze: Ortadoğu'da Barış" konulu oturumda zamanın İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'in sözlerinin ardından konuşma sürelerinin adil ayarlamadığı gerekçesiyle moderatör David Ignatius'a 'One Minute' diyerek tepki göstermişti. Oturumda Peres’e hitap eden Erdoğan, "Peres, sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, çok iyi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.






#Mario Balotelli
#Recep Tayyip Erdoğan
#Davos
1 gün önce
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