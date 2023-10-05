Balotelli'den transfer itirafı: Hemen giderim

TvPlay'e konuşan 33 yaşındaki yıldız, "PSG'den teklif gelse gider misin? sorusuna, "İmkanı yok. Marsilya ve Nice'de oynadım bu yüzden bu mümkün değil" dedi.

"10 milyon euro maaş verseler kabul etmez misin?" sorusuna ise Balotelli, "Elbette oynarım, hemen kabul ederim. Bu paraya kardeşimin takımına bile katılır ve orada oynarım" cevabını verdi.