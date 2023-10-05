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Spor

Balotelli'den transfer itirafı: Hemen giderim

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü golcüsü Mario Balotelli, 10 milyon euro maaş vermeleri halinde PSG'ye transfer olabileceğini söyledi.

14:10 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Balotelli, Adana Demirspor'a döndüğü ilk maçta 2 gol attı.

Balotelli, Adana Demirspor'a döndüğü ilk maçta 2 gol attı.

Sezon başında İsviçre ekibi Sion'dan ayrılarak Adana Demirspor'a geri dönen Mario Balotelli, İtalyan basınına verdiği röportajda transfer itirafında bulundu.


TvPlay'e konuşan 33 yaşındaki yıldız, "PSG'den teklif gelse gider misin? sorusuna, "İmkanı yok. Marsilya ve Nice'de oynadım bu yüzden bu mümkün değil" dedi.


"10 milyon euro maaş verseler kabul etmez misin?" sorusuna ise Balotelli, "Elbette oynarım, hemen kabul ederim. Bu paraya kardeşimin takımına bile katılır ve orada oynarım" cevabını verdi.


Balotelli kariyerinde, Inter, Machester City, Milan ve Liverpool gibi dünyanın önde gelen kulüplerinde forma giydi.





#Mario Balotelli
#PSG
#Adana Demirspor
1 saat önce
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