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6 gollü Barcelona-Inter maçında kazanan çıkmadı | ÖZET

6 gollü Barcelona-Inter maçında kazanan çıkmadı | ÖZET

23:5230/04/2025, الأربعاء
G: 30/04/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Inter ile 3-3 berabere kaldı. Katalan devinin gollerini 24. dakikada Lamine Yamal, 38. dakikada Ferran Torres ve 65. dakikada Yann Sommer (K.K) atarken, Inter'in golleri 1. dakikada Marcus Thuram ve 21 ile 63. dakikada Dumfries'ten (2) geldi. Barcelona-Inter maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Barcelona sahasında Inter'i konuk etti.


Estadi Olimpic Luis Companys'ta gol düellosuna sahne olan karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.


Barcelona'nın golleri 24. dakikada Lamine Yamal, 38. dakikada Ferran Torres ve 65. dakikada Yann Sommer (K.K) attı.

Inter'in golleri 1. dakikada Marcus Thuram ve 21 ile 63. dakikada Dumfries'ten (2) geldi.

İtalyan temsilcisinde milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya 11'de başladı ve 70 dakika süre aldı.


Rövanş karşılaşması 6 Mayıs Salı günü saat 22.00'de San Siro'da oynanacak.


BARCELONA - INTER MAÇ ÖZETİ
Barcelona - Inter maçının özetini izlemek için


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