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Barcelona şampiyonluk ateşini yaktı: 3-1 geriden gelerek kazandı | ÖZET

Barcelona şampiyonluk ateşini yaktı: 3-1 geriden gelerek kazandı | ÖZET

19:3119/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Barcelona'nın gol sevinci.
Barcelona'nın gol sevinci.

İspanya LaLiga 32. haftasında Barcelona 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada Celta Vigo'yu 4-3 mağlup etti ve maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkardı. Katalan devine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ferran Torres, 64. dakikada Dani Olma ve 68 ile 90+8. dakikada Raphinha (2) attı. Barcelona-Celta Vigo maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İspanya LaLiga 32. haftasında Barcelona sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.


Estadi Olimpic Lluis Companys'ta oynanan mücadelede Katalan devi, 3-1 geriden geldi ve 4-3 galip geldi.


Barcelona'ya üç puanı getiren golleri 12. dakikada Ferran Torres, 64. dakikada Dani Olma ve 68 ile 90+8. dakikada Raphinha (2) kaydetti.


Celta Vigo'nun gollerini 15, 52 ve 62. dakikada Iglesias (3) attı.


Bu sonucun ardından Barcelona maç fazlasıyla puanını 73 yaptı ve Real Madrid ile arasındaki farkı 7'e yükseltti. Celta Vigo 43 puanla 7. sırada kaldı.


Katalan devi önümüzdeki hafta Mallorca'yı konuk edecek.


BARCELONA - CELTA VİGO MAÇ ÖZETİ

Barcelona - Celta Vigo maçının özetini izlemek için


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