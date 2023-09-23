İspanya LaLiga'nın 6. haftasında Barcelona, Celta Vigo'u konuk etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta, 2-0 yenik duruma düşen Katalan takımı, 81 ile 89. dakikalar arasında bulduğu üç golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

8 dakikada geri döndüler

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 81 ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski ile 89. dakikada Joao Cancelo attı. Celta Vigo'nun golleri 19. dakikada Jörgen Strand Larsen ve 76. dakikada Anastasios Douvikas'tan geldi.





Barcelona bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve LaLiga'da maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Celta Vigo ise 4 puanda kaldı ve 17. basamakta yer aldı.





Katalan ekibi gelecek hafta Mallorca'ya konuk olacak. Celta Vigo evinde Alaves'i misafir edecek.



