Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Galatasaray itirafı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona sahasında Young Boys'u 5-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray hakkında itiraflarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona sahasında Young Boys'u ağırladı. Mücadeleyi Katalanlar, 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Barcelona'ya Young Boys karşısında galibiyeti getiren golleri 8 ile 51 dakikalarda Robert Lewandowski, 34. dakikada Raphinha, 37. dakikada Martinez ve 81. dakikada Camara kendi kalesine attı.
Karşılaşma sonrasında konuşan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray maçlarını analiz ettiklerini söyledi. Flick'in açıklamaları şu şekilde:
"Young Boys, Galatasaray'a karşı oldukça iyi futbol oynadı. Performansları dikkat çekiciydi ve biz de gerekli tüm analizleri yaptık. Onlara karşı çok iyiydik."