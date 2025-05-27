Barcelona Yamal'ın sözleşmesini uzattı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, yıldız futbolcusu Lamine Yamal'ın sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzattı.





Yamal ile Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta arasında yeni sözleşmenin imzalanmasından sonra resmi açıklama yapan Katalan kulübü, henüz 7 yaşında La Masia'ya giren ve 15 yaşında iken 29 Nisan 2023'te ilk kez bordo mavili formayı giyen Yamal'ın 30 Haziran 2031'e kadar Barcelona'da kalmasını sağlayacak imzaları attığını duyurdu.





Genç futbolcunun Barcelona formasıyla "eğlenceli, cesur ve rahat tarzını kaybetmeden sadece fiziğiyle büyülediğini" aktaran açıklamada, "Lamine Yamal henüz reşit olmasa da Barcelona için önemli bir oyuncu. ​​​​Bu sezon La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmada kilit rol oynadı ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kendini kanıtladı. Çünkü o sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda kararlı bir oyuncu." ifadeleri kullanıldı.





Yamal'ın Barcelona'da ilk takımla 106 maçta oynadığı belirtilen açıklamada, La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa tarihinin en genç golcüsü ve Barça formasıyla 100 maçı geçen en genç golcü gibi birçok rekora imza attığı vurgulandı.





İspanya'nın önemli gazetelerinden El Pais ise Yamal'ın Barcelona'nın kadrosundaki en iyi oyuncu olduğunu ve yeni sözleşme ile sezon başına 15 milyon avro kazanacağını iddia etti.





Bu sezon Barcelona forması ile toplam 55 maçta 18 gol, 22 asistle oynayan Yamal, 13 Temmuz'da 18 yaşına girecek.















