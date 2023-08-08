Barcelona'da İlkay Gündoğan tehlikesi

Kulüp başkanı Joan Laporta ve İlkay Gündoğan
İlkay Gündoğan, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup kazanan İlkay, yaz transfer sezonunda İngiliz devinden ayrılarak Barcelona'ya 2 yıllık imza atmıştı. Ancak La Liga'nın başlamasına 8 gün kala yıldız oyuncunun lisansı hala çıkarılamadı.
İspanyol kulübü ve İlkay, lisansın 12 Ağustos'a kadar çıkarılması için anlaşmaya varmıştı. Mali problemlerle boğuşan Barcelona oyuncu satışı yapamadan yeni oyuncuya lisans çıkaramıyor.
Barcelona lisans problemini çözemezse milli futbolcu, 12 Ağustos'tan sonra Katalan devinden ayrılarak istediği kulübe imza atabilecek.