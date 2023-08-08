Barcelona'da İlkay Gündoğan tehlikesi

İlkay Gündoğan, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup kazanan İlkay, yaz transfer sezonunda İngiliz devinden ayrılarak Barcelona'ya 2 yıllık imza atmıştı. Ancak La Liga'nın başlamasına 8 gün kala yıldız oyuncunun lisansı hala çıkarılamadı.

İspanyol kulübü ve İlkay, lisansın 12 Ağustos'a kadar çıkarılması için anlaşmaya varmıştı. Mali problemlerle boğuşan Barcelona oyuncu satışı yapamadan yeni oyuncuya lisans çıkaramıyor.