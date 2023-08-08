|
Spor

Barcelona'da İlkay Gündoğan tehlikesi

Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

10:41 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Kulüp başkanı Joan Laporta ve İlkay Gündoğan

Kulüp başkanı Joan Laporta ve İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup kazanan İlkay, yaz transfer sezonunda İngiliz devinden ayrılarak Barcelona'ya 2 yıllık imza atmıştı. Ancak La Liga'nın başlamasına 8 gün kala yıldız oyuncunun lisansı hala çıkarılamadı.


İspanyol kulübü ve İlkay, lisansın 12 Ağustos'a kadar çıkarılması için anlaşmaya varmıştı. Mali problemlerle boğuşan Barcelona oyuncu satışı yapamadan yeni oyuncuya lisans çıkaramıyor.


Barcelona lisans problemini çözemezse milli futbolcu, 12 Ağustos'tan sonra Katalan devinden ayrılarak istediği kulübe imza atabilecek.






#Barcelona
#İlkay Gündoğan
#La Liga
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Salaten Tüncina Duası Arapça - Türkçe Okunuşu, Salat-ı Münciye Anlamı