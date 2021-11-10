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Barcelona'da Xavi Kanunları

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, Katalan ekibine kurallarıyla birlikte geldi. Barça'nın eski efsanesi, takımı düzlüğe çıkarmak için 10 maddelik bir kural listesi oluşturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelonada Xavi Kanunları
Xavi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona, eski efsane futbolcusu Xavi Hernandez'i takımın başına getirdi. Büyük bir heyecanla karşılanan Xavi dümene geçer geçmez, takımı yeniden ayağa kaldırabilmek için 10 maddelik kural listesi oluşturdu.

Bu maddelerinin hepsinin pazarlığa kapalı olduğunu belirten yeni hoca, kurallara uyulmaması halinde ceza verecek.

İşte İspanyol basınında yer ala 'Xavi Kanunları':

  • 1- Oyuncular antrenmandan 90 dakika önce hazır olacak.
  • 2- Çalışanlar antrenmandan 120 dakika önce hazır olacak.
  • 3- Oyuncuların yemek düzenini kulüp belirleyecek, dışardan yemek söylenemeyecek.
  • 4- Luis Enrique'nin teknik direktörlüğünde kaldırılan ceza sistemi geri gelecek, yanlış davranışlarda oyunculara para cezası kesilecek.
  • 5- Tekrarlanan yanlış davranışlarda para cezası da katlanacak.
  • 6- Futbolcular maça 48 saat kala evde olacak.
  • 7- Antrenmanlarda %100 performans istenecek, futbolculardan resmi maç eforu gösterilmesi beklenecek.
  • 8- Futbolcuların futbol dışı tüm aktiviteleri izlenecek ve kontrol altında tutulacak.
  • 9- Futbolcular sörf veya binicilik gibi "riskli" aktiviteleri yapamayacak.
  • 10- Dışarıya her zaman iyi bir imaj verilecek, topluma örnek bir duruş çizilecek.

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