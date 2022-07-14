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Barcelona'dan Emre Demir paylaşımı

Barcelona, Kayserispor'dan transfer ettiği 18 yaşındaki Emre Demir için sosyal medya üzerinden 'hoş geldin' paylaşımı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelonadan Emre Demir paylaşımı
Emre Demir Barcelona formasıyla

Barcelona'nın resmi Türkiye hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Emre Demir. Hoş geldin aslanım." ifadelerine yer verildi.

Katalan devi, 18 yaşındaki futbolcuyu 2021 yılında kadrosuna katmış ve sezonu Kayserispor'da tamamlamasına izin vermişti.

Serbest kalma bedeli 400 milyon Euro

Barcelona'dan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olduğu bildirilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi:

  • "Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. Emre Demir'in serbest kalma bedeli ise 400 milyon Euro olarak belirlendi."
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