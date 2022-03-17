UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, NEF Stadyumu'nda dünya devi Barcelona'yı ağırladı. İlk maçta İspanya'da rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, rövanş maçında sahasında 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.
Barcelona'ya çeyrek finali getiren golleri 37. dakikada Pedri ve 49. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise 28. dakikada Marcao attı.
- Barcelona'dan Harry Potter göndermesi
- Barcelona, mücadele sonrasında Harry Potter'lı paylaşım yaptı. Pedri'nin gol sevincini paylaşan İspanyol ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinde Harry Potter'ı taklit etmesine gönderme yaptı.
March 17, 2022