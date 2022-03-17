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Barcelona'dan Harry Potter göndermesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 kaybetti ve turnuvaya etti. İspanyol ekibi mücadele sonrasında 'Harry Potter'lı gönderme yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelonadan Harry Potter göndermesi
Harry Potter

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, NEF Stadyumu'nda dünya devi Barcelona'yı ağırladı. İlk maçta İspanya'da rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, rövanş maçında sahasında 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Barcelona'ya çeyrek finali getiren golleri 37. dakikada Pedri ve 49. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise 28. dakikada Marcao attı.

  • Barcelona'dan Harry Potter göndermesi
  • Barcelona, mücadele sonrasında Harry Potter'lı paylaşım yaptı. Pedri'nin gol sevincini paylaşan İspanyol ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinde Harry Potter'ı taklit etmesine gönderme yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun daha önceki maçlarda attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter göndermesi
Kerem Aktürkoğlu'nun daha önceki maçlarda attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter göndermesi

Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda etti: Barcelona çeyrek finalde
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Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda etti: Barcelona çeyrek finalde
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