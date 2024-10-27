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Barcelonalı yıldız El Clasico zaferini sigara içerek kutladı

Barcelonalı yıldız El Clasico zaferini sigara içerek kutladı

17:1127/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
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Barcelona
Barcelona

Barcelona LaLiga 11. haftasında deplasmanda Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek puan farkını 6'ya çıkardı. El Clasico zaferinin ardından soyunma odasında büyük sevinç yaşayan Katalan devinde yıldız isim sigara içerken görüntülendi.

El Clascio'da Barcelona LaLiga 11. haftasında deplasmanda Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 6'ya çıkardı.


Katalan devinde derbi zaferinin ardından soyunma odasında büyük sevinç yaşanırken bir futbolcunun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.


Barcelona'nın kadrosuna kattığı Polonyalı kaleci Wojciech Szczęsny, galibiyeti sigara içerek kutladı.



Szczesny geçtiğimiz haftalarda İspanyol basınına verdiği bir röportajda, "Benim özel hayatım kimseyi ilgilendirmez ve sigara içmem kimseyi ilgilendirmez. Performansımı etkilemiyor" demişti.







#Barcelona
#Real Madrid
#El Clasico

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