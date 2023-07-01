Barcelona'nın Arda Güler teklifi belli oldu

Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Arda Güler için Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı.





Barça Times'ın haberine göre; İstanbul'a gelen Deco, Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklifini sundu. Finansal açıdan zorlu günler geçiren Barcelona, oyuncunun 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bir kısmını bu yıl, kalan daha büyük kısmını ise 2024 yılında ödeme teklifi sundu. Buna karşılık Arda Güler'in 1 sezon daha Fenerbahçe'de kiralık olarak kalmasını önerdi. Sarı-lacivertli kulüp ise, henüz cevap vermedi.





Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yapılacak 3. zirvenin ardından geri dönüş yapacak. Fenerbahçe, genç futbolcuyu bu yıl kadrosunda tutmak ve serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon eurodan daha yüksek bir rakama istediği bir takıma satmak istiyor. Arda'nın ise 1 yıl daha Fenerbahçe'de kiralık kalmak istemediği kaydedildi.





Rangerslı futbolcu Rıdvan Yılmaz: "Arda Güler bana sorarsa 'hemen git' derim" pic.twitter.com/9e3CO0XVE8 — SPOR (@yenisafakspor) June 23, 2023





Yönetim peşin para ve sonraki satıştan pay istiyor





Fenerbahçe yönetiminin en önemli kıstaslarından biri de Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon euroya serbest kalma bedelinin peşin ödenmesi olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmeye genç futbolcunun bir sonraki satışından belli bir pay koydurmak için de çaba gösteriyor. Öte yandan Fenerbahçe, Arda Güler'in Türkiye'ye dönmesi halinde sarı-lacivertlilerden başka bir takıma gitmemesi şartını da ortaya koyuyor. Arda Güler ise daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor, ancak Barcelona Sportif Direktörü Deco genç yıldızı takımlarına kazandırmak istiyor.





Laporta bizzat açıkladı





Arda Güler'i transfer etmek istediklerini net şekilde dile getiren Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Deco, geçen hafta İstanbul'daydı. La Liga yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler, çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz" dedi.





18 yaşındaki futbolcunun uzun süredir takip edildiğini belirten Laporta, "Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz" diye konuştu.





Diğer yandan İspanya'nın Marca gazetesi ise Real Madrid'in Arda Güler'den vazgeçmediğini ve kulübün son dönemde uyguladığı genç futbolcu transferine uygun olacağı kaydedildi.





Barcelona Başkanı Laporta: Arda Güler çok yetenekli bir futbolcu. Transfer etmek için çalışıyoruz. Deco, Arda Güler için İstanbul'da. pic.twitter.com/w1DQu0EDuI — SPOR (@yenisafakspor) June 29, 2023











