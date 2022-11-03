Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique emeklilik kararını duyurdu

Barcelona'nın emektar ismi yayımladığı video ile futbol kariyerine Cumartesi günü nokta koyacağını söyledi.

Barcelona'nın efsane savunma oyuncusu Gerard Pique, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu Cumartesi günü Almeria ile oynanacak maçta Camp Nou'ya son kez çıkarak, futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

La Masia'ya geldiği günden bu yana tüm futbol kariyerini özetlediği iki dakikalık duygusal bir video ile veda eden Pique, Barcelona'nın ardından hiçbir takımda oynamayacağını söyledi.



