Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den Kayserispor'a sitem Yeni sezonda Barcelona kadrosunda yer alacak Emre Demir, Katalan ekibiyle anlaştıktan sonra Kayserispor'da kesik yediğini söyledi. Genç oyuncu, "İmzayı attıktan sonra oynatılmadım. Neden oynatılmadığımı ben de bilmiyorum" dedi.

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