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Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'den Kayserispor'a sitem

Yeni sezonda Barcelona kadrosunda yer alacak Emre Demir, Katalan ekibiyle anlaştıktan sonra Kayserispor'da kesik yediğini söyledi. Genç oyuncu, "İmzayı attıktan sonra oynatılmadım. Neden oynatılmadığımı ben de bilmiyorum" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Barcelonaya transfer olan Emre Demirden Kayserispora sitem
Emre Demir, Kayserispor formasıyla toplamda çıktığı 38 maçta 4 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Kayserispor'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İspanya yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan 18 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sıkı çalıştım"

  • "Sezonun ikinci yarısında çalışmalarımı hep Barcelona'yı düşünerek devam ettirdim. Çünkü oranın çok zor olacağını biliyorum. Barcelona'ya hazır gitmek istiyorum. Çünkü orada uzun yıllar kalıcı olmak istiyorum. Bu yüzden hem saha içi hem saha dışı kendimi geliştirmek için çok sıkı çalıştım."

"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

  • "Aslında çok heyecanlıyım. Transferim olduktan sonra Barcelona'yı daha farklı gözle izlemeye başladım. Çünkü acaba ben orada nasıl olurum dedim. Kendimi saha içine koyarak izledim. Hedefim her zaman orada kalıcı olmak, başarılı olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."

"Messi'nin gidişi beni üzdü"

  • "Barcelona küçüklükten beri hayalimdi. Her maçını izlerdim. Şu an sezon bitmesine rağmen ara ara izliyorum eski maçlarını. Orada örnek aldığım futbolcu Messi'ydi. Onun gidişi beni üzdü açıkçası. Çünkü onunla beraber oynamayı istiyordum. İnşallah Barcelona'da uzun yıllar kalır ve bir gün 10 numaralı formayı giyerim."

"Neden oynatılmadığımı bilmiyorum"

  • "Transferim gerçekleştikten sonra Barcelona, tecrübe kazanmam için Kayseri'de oynamamı daha çok istiyordu. Ama imzayı attıktan sonra oynatılmadım. Neden oynatılmadığımı ben de bilmiyorum. Oynamayı çok istiyordum. Her hafta kendimi hazırlıyordum ama bir türlü o şansı bana vermediler. Neden vermediler bilmiyorum. Olayla ilgili pek bir şey söylenmedi bana. Sözleşmede oynarsam ekstra bonus paralar alacakları durum da vardı ama yine de kulüpte bana o şans verilmedi."

"Hayal kurmadan bir şeyleri başaramıyorsun"

  • "8 aydır dil eğitimi alıyorum. Hem İspanyolca hem İngilizce. Oraya gidince bir sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum. Daha da geliştireceğim. Hayal kurmadan bir şeyleri başaramıyorsun. Ben de hayallerim doğrultusunda çalıştım."

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