|
Reklam
Reklam
Spor

Barcelona'yı protesto ettiler

Athletic Bilbaolu taraftarlar, sporda yolsuzlukla suçlanan Barcelona Kulübü'nü protesto etti.

09:24 . 13/03/2023 Monday
AA
Bilbaolu taraftarlar, üzerine 'mafya' yazılı kağıtları sahaya fırlattı.

Bilbaolu taraftarlar, üzerine 'mafya' yazılı kağıtları sahaya fırlattı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında lider Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti. Barcelona'nın galibiyet golünü 45+1. dakikada Raphinha attı.


Katalan kulübü aldığı galibiyetle puanını 65'e çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. Athletic Bilbao ise 33 puanla 9. sırada kaldı.


La Liga'da 26. haftaya denk gelen 19 Mart'taki Barcelona-Real Madrid maçı şampiyonluk yarışında belirleyici olacak.




Bilbao taraftarından sporda yolsuzlukla suçlanan Barcelona Kulübü'ne protesto

Diğer yandan San Mames Stadı'nı dolduran 50 bin kadar Athletic Bilbaolu taraftar, hakemler hakkında bilgi almak için 2001-2018 yılları arasında bir şirkete para ödediği ortaya çıkan ve savcılık tarafından sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve evrakta sahtecilikle suçlanan Barcelona Kulübü'nü protesto etti.


Karşılaşmanın ilk yarısında Athletic Bilbaolu taraftarlar Katalan kulübüne karşı tezahürat ederken, bir grup da bordo mavili renklerle hazırladıkları Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta ve hakemlerle ilgili bilgi almak için ödemenin yapıldığı şirketin sahibi eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın fotoğraflarının basılı olduğu, üzerinde "mafya" yazan kağıt parçalarını sahaya fırlattı.


Bilbaolu taraftarların sahaya attığı kağıt parçası






#La Liga
#Barcelona
#Athletic Bilbao
36 minutes ago
default-profile-img
Barcelona'yı protesto ettiler
Geyiktepesi'nde depremde dev yarık ve çatlaklar oluştu
Depremde binlercesi zarar gördü: Hırsızların gözü o araçlarda
Japonya'da Kovid-19'a karşı maske kullanım talebi kaldırıldı
Borç yapılandırma yasası yürürlüğe girdi: İşte 12 soruda düzenleme hakkında merak edilenler
Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı açıklaması: Teklifimiz kabul edildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.