Bartra ve Gomez için paket program

Kadrosuna kattığı üç yabancı oyuncu ile transfere hızlı giren Trabzonspor, yeni hamlelere ara verdi. Öncelikli olarak yabancı kontenjanında yer açmak için oyuncu satmayı planlayan bordo-mavililer bu konuda komşudan gelen teklifi gündemine aldı. Yunan ekibi Olimpiakos'un talip olduğu Marc Bartra ve Maxi Gomez için önerilen 2 milyon 500 euroluk bonservis bedelini kabul etmeyen Trabzonspor yönetimi, iki futbolcu için 6 milyon euro bonservis bedeli belirledi.