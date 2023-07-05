Bartra ve Gomez için paket program

Gomez ve Bartra
Kadrosuna kattığı üç yabancı oyuncu ile transfere hızlı giren Trabzonspor, yeni hamlelere ara verdi. Öncelikli olarak yabancı kontenjanında yer açmak için oyuncu satmayı planlayan bordo-mavililer bu konuda komşudan gelen teklifi gündemine aldı. Yunan ekibi Olimpiakos'un talip olduğu Marc Bartra ve Maxi Gomez için önerilen 2 milyon 500 euroluk bonservis bedelini kabul etmeyen Trabzonspor yönetimi, iki futbolcu için 6 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Trabzonspor, Bartra ve Gomez'i satarak hem maaş yükünden kurtulmayı, hem de yabancı oyuncu kontenjanını açmayı planlıyor. Bonserviste anlaşılması halinde Trabzonspor yönetiminin ödeme koşulları konusunda Yunan ekibine kolaylık sağlayabileceği öğrenildi.
Dün Slovanya kampına başlayan bordo-mavili takımda özellikle yabancı transferi konusunda çalışmaların kampın ikinci etabına kadar tamamlanmasına çalışılacak.