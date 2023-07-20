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Spor

Bartuğ Elmaz Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Bartuğ Elmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
21:54 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bartuğ Elmaz Fenerbahçe ile anlaşma sağladı

Bartuğ Elmaz Fenerbahçe ile anlaşma sağladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ı transfer etti. Sarı-lacivertli ekip, genç orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Fenerbahçe'den transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz’ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç orta saha oyuncusu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.


"Hiç düşünmedim"

İmzaların atılmasının ardından duygularını ifade eden Bartuğ Elmaz, “Fenerbahçe’ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe’nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. ‘Tamam’ dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur" dedi.


#Bartuğ Elmaz
#Fenerbahçe
#transfer
38 dakika önce
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