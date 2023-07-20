Bartuğ Elmaz Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'den transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz’ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç orta saha oyuncusu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

İmzaların atılmasının ardından duygularını ifade eden Bartuğ Elmaz, “Fenerbahçe’ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe’nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. ‘Tamam’ dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur" dedi.