Trendyol Süper Lig 30. haftasında Başakşehir sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 42 yaparak 6. sırada yer aldı. Galibiyeti getiren golü 70. dakikada Piatek (P) attı. Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig 30. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 70. dakikada penaltıdan Piatek kaydetti.
TÜMOSAN Konyaspor'un 1. dakikada Kramer attığı gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 42 yaparak 6. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 34 puanla 12. sırada kaldı.
İstanbul ekibi önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Yeşil-beyazlılar sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.