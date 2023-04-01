Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Başakşehir'in golünü 36.dakikada Serdar Gürler attı. Başakşehir ligde 4 maç sonra kazanmış oldu.

Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 44'e çıkartırken, Ankaragücü 25 puanda kaldı. Gelecek hafta Sivasspor'a konuk olurken, Ankaragücü İstanbulspor'u ağırlayacak.

23. dakikada Patryk Szysz’in ceza yayı sağından sert şutunda kaleci Gökhan topu oyun alanına çeldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topta ceza sahası içi sağ çaprazından Ömer Ali’nin ortasında arka direkte Serdar Gürler’in kafa vuruşunda kaleci Gökhan tek hamlede topun sahibi oldu.

36. dakikada Ömer Ali Şahiner’in kendi yarı alanından uzun pasında savunma arkasına sarkan Serdar Gürler, ceza sahası içinde topu kontrol ederek kaleci Gökhan’ın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0