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Spor

ÖZET | Başakşehir-Ankaragücü: 1-0

Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Başakşehir'in golünü 36.dakikada Serdar Gürler attı. Başakşehir ligde 4 maç sonra kazanmış oldu. Başakşehir-Ankaragücü maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

17:57 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Başakşehir 4 maç sonra kazandı

Başakşehir 4 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Başakşehir'in golünü 36.dakikada Serdar Gürler attı. Başakşehir ligde 4 maç sonra kazanmış oldu.

Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 44'e çıkartırken, Ankaragücü 25 puanda kaldı. Gelecek hafta Sivasspor'a konuk olurken, Ankaragücü İstanbulspor'u ağırlayacak.

Başakşehir-Ankaragücü maç özeti

19. dakikada Lucas Lima’nın sol taraftan ortasında penaltı noktası yakınında Aleksic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

23. dakikada Patryk Szysz’in ceza yayı sağından sert şutunda kaleci Gökhan topu oyun alanına çeldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topta ceza sahası içi sağ çaprazından Ömer Ali’nin ortasında arka direkte Serdar Gürler’in kafa vuruşunda kaleci Gökhan tek hamlede topun sahibi oldu.

36. dakikada Ömer Ali Şahiner’in kendi yarı alanından uzun pasında savunma arkasına sarkan Serdar Gürler, ceza sahası içinde topu kontrol ederek kaleci Gökhan’ın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Taylan ile paslaşan Emre Kılınç, ceza sahası sağ çaprazından topla içeriye girdi. Emre’nin rakiplerini geçerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



#Başakşehir
#MKE Ankaragücü
#Süper Lig
24 dakika önce
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