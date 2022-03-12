Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelendi

Süper Lig'in 29. haftasında İstanbul'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçı hava koşulları nedeniyle ertelendi. Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'a gelememesinden dolayı 14 Mart Pazartesi gününe ertelendiği duyruldu.
TFF duyurdu
- Türkiye Futbol Federasyonu, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada Başakşehir-Antalyaspor maçının 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklama şöyle:
- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.
- Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak.