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Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelendi

Pazar günü oynanması planlanan Başakşehir-Antalyaspor maçı, deplasman ekibinin İstanbul'a gelememesi ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelendi
Arşiv.

Süper Lig'in 29. haftasında İstanbul'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçı hava koşulları nedeniyle ertelendi. Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'a gelememesinden dolayı 14 Mart Pazartesi gününe ertelendiği duyruldu.

TFF duyurdu

  • Türkiye Futbol Federasyonu, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada Başakşehir-Antalyaspor maçının 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklama şöyle:
  • Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.
  • Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak.
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İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşma ertesi güne ertelendi.
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