UEFA AVRUPA LİGİ

Başakşehir Avrupa’da tamam ya da devam maçına çıkacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa’da yoluna devam edebilmesi için Türkiye’ye 3 puanla dönmesi gerekiyor.

Haber Merkezi İHA
Başakşehir grupta, 5 maçta 7 puan alarak üçüncü sırada yer aldı.

Başakşehir grupta, 5 maçta 7 puan alarak üçüncü sırada yer aldı.

Fotoğraf: IHA

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, yarın Mönchengladbach deplasmanına çıkacak. Borussia-Park’ta TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Grupta oynadığı 5 maçta 7 puan alarak üçüncü sırada yer alan turuncu-lacivertliler, Alman ekibiyle evinde mücadele ettiği ilk maçtan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı.

Avrupa’da 26. maçBaşakşehir, Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 26. karşılaşmasına çıkacak.Turuncu-lacivertliler, geride kalan 25 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 24 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 37 gol gördü.

  • Kaderi ellerinde
  • Başakşehir’in Avrupa’da yoluna devam edebilmesi için kaderi adeta kendi ellerinde bulunuyor. 8 puanla grup lideri konumunda bulunan rakibiyle mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, Borussia-Park’tan 3 puan alması halinde bir üst tura çıkmayı başaracak.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galibiyet sonrası Başkan'ın prim sözü futbolc...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.