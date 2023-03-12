Süper Lig'in 25.haftasında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Konuk ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini 15.dakikada Aboubakar ile 55.dakikada Masuaku attı.

Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 46'ya çıkartırken, Başakşehir 40 puanda kaldı. Gelecek Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk ederken, Başakşehir Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

15. dakikada Salih’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip ola Aboubakar’ın sağ çaprazdan kaleye sokularak yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

30. dakikada Adnan Januzaj’ın Gedsonr Fernandes’e yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan VAR’da izleyerek direkt kırmızı kart gösterdi ve Januzaj’ı oyundan attı.

40. dakikada sol taraftan Deniz Türüç, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Figueiredo’nun yaptığı kafa vuruşunda Mert arka direkte iki hamlede meşin yuvarlağı kornere gönderdi.