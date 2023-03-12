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Spor

ÖZET | Başakşehir-Beşiktaş: 0-2

Süper Lig'in 25.haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ta Aboubakar 1 gol ve 1 asist ile maça damga vurdu. Başakşehir-Beşiktaş maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:00 . 12/03/2023 الأحد
Yeni Şafak
Beşiktaş'ın gol sevinci

Beşiktaş'ın gol sevinci

Süper Lig'in 25.haftasında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Konuk ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini 15.dakikada Aboubakar ile 55.dakikada Masuaku attı.

Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 46'ya çıkartırken, Başakşehir 40 puanda kaldı. Gelecek Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk ederken, Başakşehir Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başakşehir-Beşiktaş maç özeti

15. dakikada Salih’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip ola Aboubakar’ın sağ çaprazdan kaleye sokularak yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

30. dakikada Adnan Januzaj’ın Gedsonr Fernandes’e yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan VAR’da izleyerek direkt kırmızı kart gösterdi ve Januzaj’ı oyundan attı.

40. dakikada sol taraftan Deniz Türüç, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Figueiredo’nun yaptığı kafa vuruşunda Mert arka direkte iki hamlede meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



#Süper Lig
#Başakşehir
#Beşikaş
36 minutes ago
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ÖZET | Başakşehir-Beşiktaş: 0-2
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