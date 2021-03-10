Başakşehir-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. 12 Mart Cum günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Zorbay Küçük yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;
- 12 Mart Cuma:
- 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
- 13 Mart Cumartesi:
- 13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
- 16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
- 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka
- 19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya
- 14 Mart Pazar:
- 13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
- 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
- 16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
- 19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
- 15 Mart Pazartesi:
- 19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı.
📌Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
📌Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya
📌BB Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
📌Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen pic.twitter.com/q6w21crv5t
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı.