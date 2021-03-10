Başakşehir-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. 12 Mart Cum günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Zorbay Küçük yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

12 Mart Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı.



📌Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

📌Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya

📌BB Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

📌Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen pic.twitter.com/q6w21crv5t — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 10, 2021



