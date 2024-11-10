Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir FK'nın konuğu olacak. Galatasaray mağlubiyetinin ardından geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, liderin 8 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Malmö galibiyetiyle moral bulsa da ligde şampiyonluk yarışında oldukça kritik maçlar oynuyor. Beşiktaş'ın, Başakşehir FK deplasmanından tek beklentisi galibiyet üzerine.

Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş'ta bu akşamki maç öncesinde sakatlığı bulunan Ciro Immobile ve sarı kart cezalısı Emirhan Topçu dışında eksik bulunmuyor. Hollandalı teknik adamın sakatlıktan çıkmasına rağmen ilk 11'de şans vermediği Al-Musrati'yi de yeniden as kadroya yazması bekleniyor.