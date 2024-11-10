Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Üst üste aldığı kötü sonuçlarla, liderle arasındaki puan farkı açılan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar, bu maçtan galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Kartal'da golcü oyuncu Ciro Immobile sakatlığı nedeniyle bugün takımını yalnız bırakacak. Maçla ilgili yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler haberimizde...
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir FK'nın konuğu olacak. Galatasaray mağlubiyetinin ardından geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, liderin 8 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Malmö galibiyetiyle moral bulsa da ligde şampiyonluk yarışında oldukça kritik maçlar oynuyor. Beşiktaş'ın, Başakşehir FK deplasmanından tek beklentisi galibiyet üzerine.
Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş'ın Başakşehir'e konuk olacağı maç bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.
Kartal'da Immobile ve Emirhan yok
Beşiktaş'ta bu akşamki maç öncesinde sakatlığı bulunan Ciro Immobile ve sarı kart cezalısı Emirhan Topçu dışında eksik bulunmuyor. Hollandalı teknik adamın sakatlıktan çıkmasına rağmen ilk 11'de şans vermediği Al-Musrati'yi de yeniden as kadroya yazması bekleniyor.