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Spor
Başakşehir'de Epureanu ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Başakşehir, Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
17:03 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Moldova milli takımıyla 100 maça çıkan 36 yaşındaki stoper 8 gol kaydetti.

Moldova milli takımıyla 100 maça çıkan 36 yaşındaki stoper 8 gol kaydetti.

Başakşehir, yıllardır bünyesinde bulundurduğu tecrübeli stoper Alexandru Epureanu ile yollarını ayırdı.


Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Alexandru Epureanu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk yabancı transferi olan Alexandru Epureanu, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, takımımızın kaptanlık görevini de başarı ile yürütmüştür. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Alexandru Epureanu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 


Moldovalı stoper, 262 maçta forma giyerken 16 gol 2 asistlik performans sergiledi.


#Başakşehir
#Süper Lig
#Alexandru Epureanu
25 dakika önce
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Başakşehir'de Epureanu ile yollar ayrıldı
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