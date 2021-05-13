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Spor Başakşehir, Fernandese veda etti
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Başakşehir, Fernandes’e veda etti

Medipol Başakşehir, devre arasında Ittihad Kalba'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Junior Fernandes ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Başakşehir, Fernandes’e veda etti
Junior Fernandes ligde 9 maçta 1 gol kaydetti.

Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Junior Fernandes’e veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği ve yolların ayrıldığı duyuruldu.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes’in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Alanyaspor'da oynamıştı

Şilili futbolcu, 2017-2020 yıllarında 2,5 sezon Aytemiz Alanyaspor forması giymiş, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Ittihad Kalba'ya transfer olmuştu.

  • Ittihad Kalba ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'le anlaşan 33 yaşındaki Fernandes, turuncu-lacivertli takımla 11 maça çıktı ve 2 gol attı.

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