Başakşehir Francis Nzaba'yı Dinamo Tiflis'e kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 20 yaşındaki futbolcu Francis Nzaba'yı, Dinamo Tiflis'e kiraladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Nzaba'nın bir yıllığına kiralık olarak Dinamo Tiflis'te forma giyeceği belirtildi.





Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcumuz Francis Nzaba, bir yıllığına kiralık olarak Gürcistan Ligi ekiplerinden Dinamo Tiflis forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Nzaba için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."





Genç savunma oyuncusu, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta görev aldı.







