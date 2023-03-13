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Spor

Başakşehir-Gent maçını Bastien yönetecek

Başakşehir, çarşamba günü UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Gent'i ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:50 . 13/03/2023 Pazartesi
DHA
Bastien kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Genellikle Ligue 1 karşılaşmalarında görevlendirilen Bastien, 2014 yılından itibaren uluslararası karşılaşmalarda da görevlendirilmektedir.

Bastien kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Genellikle Ligue 1 karşılaşmalarında görevlendirilen Bastien, 2014 yılından itibaren uluslararası karşılaşmalarda da görevlendirilmektedir.

Başakşehir’in, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında evinde Belçika temsilcisi Gent ile oynayacağı müsabakada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien düdük çalacak.


UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Başakşehir, 15 Mart Çarşamba günü Fatih Terim Stadyumu’nda TSİ 20.00'de Belçika ekibi Gent ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.


Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Willy Delajod, AVAR'da da Stephanie Frappart oturacak.



#Başakşehir
#Gent
#UEFA Konferans Ligi
17 dakika önce
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Başakşehir-Gent maçını Bastien yönetecek
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