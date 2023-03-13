Başakşehir-Gent maçını Bastien yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Başakşehir, 15 Mart Çarşamba günü Fatih Terim Stadyumu’nda TSİ 20.00'de Belçika ekibi Gent ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Willy Delajod, AVAR'da da Stephanie Frappart oturacak.