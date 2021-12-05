Hatay'da kazanan Başakşehir

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir deplasmanda ligin flaş ekiplerinden Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik alan Başakşehir, Hatay’dan da üç puanla döndü.

Başakşehir'in gollerini 8 ve 27. dakikalarda penaltıdan Danijel Aleksic, 45. dakikada Stefano Okaka kaydetti. Ayrıca ev sahibi Hatayspor’da 26. dakikada Simon Falette, 28. dakikada Adama Traore sarı kart gördü. Başakşehir aldığı bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Hatayspor ise 26 puanda kaldı. Lacivert-turunculu ekip Süper Lig'in 16. haftasında evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Hatayspor ise deplasmanda Altay İle karşılaşacak.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Visca’nın kullandığı kornerde ön direkte El Kaabi topu uzaklaştırdı. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar, pozisyonu izledi. İncelemenin ardından meşin yuvarlağın El Kaabi’nin eline çarptığı gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi.

7.dakikada beyaz noktaya gelen Aleksic, topu filelere gönderdi. 0-1

23. dakikada Aleksic’in kullandığı köşe vuruşunda Mahmut’un kafa vuruşunda savunmada topu Falette uzaklaştırdı. Hakem Erkan Özdamar, tekrar VAR uyarı sonrası ekranda pozisyonu inceledi ve bir kez daha penaltı için düdük çaldı.

26. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Aleksic, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

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35. dakikada Sackey’in ara pasında topla buluşan Mame Diouf’un altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda kaleci Muhammed başarılı oldu.

45+3. dakikada Visca’nın kullandığı kornerde Ndayishimiye’nin sert şutunda meşin yuvarlak altı pas çizgisi üzerinde Okaka’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

İlk devre Başakşehir’in 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Lobjanidze'nin kafa vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer, topu direk dibinde kontrol etti.

84. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın kaleye çektiği sert şut savunmaya çarparak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

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85. dakikada sağ kanattan kullanılan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa kafayı vuran Epureanu'nun vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

90 3 dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Munir, topu uzaklaştırdı.

Başakşehir, Hatayspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti