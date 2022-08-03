Başakşehir İzlanda'ya hareket etti

Yarınki maçla birlikte Avrupa kupalarında 39. maçına çıkacak olan Başakşehir, İzlanda deplasmanı için yola çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacak Başakşehir dün yaptığı son idmanın ardından beraber bu sabah erken saatlerde hareket etti. Temsilcimizde UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek.

39. kez sahaya çıkacak

Başakşehir, Breidablik'e konuk olacağı karşılaşmayla birlikte Avrupa'daki 39. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, oynadığı 38 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Başakşehir, kalesinde 64 gol gördü.

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Belözoğlu ile üçüncü sınav

Turuncu-lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında üçüncü kez sahaya çıkacak. İstanbul temsilcisi, Belözoğlu yönetiminde son olarak Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur atlamıştı.

Bu mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Başakşehir rakibini elemesi halinde, Play Off turunda Lilleström (Norveç) - Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

✈️ #Iceland 🇮🇸 pic.twitter.com/OsagjtWLkS