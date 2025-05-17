Başakşehir Kasımpaşa deplasmanında

Başakşehir, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Başakşehir, 51 puanla 5. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım için mücadele eden turuncu-lacivertli takım, mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.