Başakşehir Kasımpaşa deplasmanında

Avrupa kupalarına katılım için mücadele eden Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Başakşehir, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Başakşehir, 51 puanla 5. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım için mücadele eden turuncu-lacivertli takım, mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Ligde 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar, ligde son 7 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.