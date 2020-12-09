Coltescu'ya ömür boyu men cezası gündemde

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.

Görevden alındı

Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu görevden alındı. UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başka bir dördüncü hakemle maça devam edilmesi konusunda iki takımla da anlaşmaya varılmıştır. Yaşanan olayla ilgili ayrıntılı inceleme ve araştırma daha sonra yapılacaktır."

Ömür boyu men cezası alacak

Webo'ya karşı ırkçılık yapan karşılaşmanın 4. hakemi Coltescu'nun ömür boyu men cezası alması bekleniyor. UEFA marka değerini kurtarmak için çok ağır bir ceza verecek.

Paris'te UEFA'nın hakemlerinden skandal: Başakşehir ırkçılığa boyun eğmedi UEFA'nın PSG-Başakşehir maçına atadığı hakemlerin temsilcimize takınmış olduğu ırkçı tutum sonrasında Başakşehirli futbolcular soyunma odasına gitti. Mücadelenin dördüncü hakeminin antrenör Pierre Webo'yu 'Atın şu Negro'yu' ifadesini kullandığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Demba Ba da büyük tepki gösterdi.Başakşehir heyeti yaşananlardan sonra bir özür bekledi ve kararın değiştirilmesini istedi. Ancak UEFA heyetinden konuyla ilgili bir düzeltme yapılmadı.Öte yandan PSG'li futbolcular Neymar ve Mbappe'nin dördüncü hakem için, 'O zaman o da sahadan atılacak' ifadesini kullandığı öğrenildi.Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt'ten resmi açıklama;"PSG - Başakşehir maçı, yarın kaldığı yerden başlayacak."İşte yaşananlar;Video: PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılıkCumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşımCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG maçında Webo'ya yapılan ırkçı söyleme sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Erdoğan; 'Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız' ifadelerini kullandı.Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020 Devletin en üst kademesinden üst üste tepkiler Irkçılık yapan dördüncü hakem Sebastian Colţescu kimdir?Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Sebastian Colţescu, iki yıl önce bir kez daha gündeme gelmişti. 27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu'ya dair İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson şu sözleri sarf etmişti:"Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük."Irkçı ifadeyi sarf eden Sebastian Colţescu Romanya'da skandalların hakemi olarak biliniyor. Çok kötü yönetim gösterdiği maçlarla FIFA listesinin dışında kalmıştı. Yıllar sonra tekrar maç almaya başlamıştı.Rumen gazeteci Emanuel Roşu;"Bir kaç sene önce Dinamo ile FCSB arasındaki derbide tüm tribünler, Dinamo oyuncusu olan Gnohere'ye maymun tezahüratları yapıyor ve maç sonu Başakşehir -PSG maçının da hakemi olan Hategan o gün de hiçbir şey duymadım demişti."

UEFA inceleme başlattı

UEFA, PSG-Başakşehir maçıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ve futbolun içinde ırkçılığa ve ayrımcılığa yer olmadığını açıkladı.

Başakşehir karşılaşmaya çıkmayacağını açıkladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasından dolayı sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain maçında futbolcularının sahaya çıkmama kararı aldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.