Coltescu'ya ömür boyu men cezası gündemde

Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Pierro Webo'ya ırkçı söylemlerinin ardından karşılaşma ertelendi. UEFA'nın ırkçı hakem Coltescu'ya çok ağır bir ceza vererek, emsal oluşturmayı planlıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.
Görevden alındı
Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu görevden alındı. UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başka bir dördüncü hakemle maça devam edilmesi konusunda iki takımla da anlaşmaya varılmıştır. Yaşanan olayla ilgili ayrıntılı inceleme ve araştırma daha sonra yapılacaktır."
Ömür boyu men cezası alacak
Webo'ya karşı ırkçılık yapan karşılaşmanın 4. hakemi Coltescu'nun ömür boyu men cezası alması bekleniyor. UEFA marka değerini kurtarmak için çok ağır bir ceza verecek.
UEFA inceleme başlattı
UEFA, PSG-Başakşehir maçıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ve futbolun içinde ırkçılığa ve ayrımcılığa yer olmadığını açıkladı.
Başakşehir karşılaşmaya çıkmayacağını açıkladı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasından dolayı sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain maçında futbolcularının sahaya çıkmama kararı aldığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.
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