Başakşehir-Olympiakos: 0-1
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir-Olympiakos: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, evinde Olympiakos'a 1-0 yenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir turu zora soktu.

Başakşehir turu zora soktu.

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak rövanş öncesi turu zora sokmuş oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Medipol Başakşehir daha etkili bir futbol sahaya yansıttı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise konuk ekip oldu. 53. dakikada Valbuena'nın ortasında Masouras topu ağlara gönderdi ve Olympiakos müsabakada 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında Medipol Başakşehir'in baskısı sonuçsuz kalınca sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf Olympiakos oldu. Medipol Başakşehir'den İrfan Can 80. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Visca penaltı kaçırdı

Medipol Başakşehir 90+1'de penaltı atışı kazanırken, Visca vuruşunu kaleci Jose Sa kurtardı.

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