Başakşehir-Olympiakos: 0-1

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak rövanş öncesi turu zora sokmuş oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Medipol Başakşehir daha etkili bir futbol sahaya yansıttı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise konuk ekip oldu. 53. dakikada Valbuena'nın ortasında Masouras topu ağlara gönderdi ve Olympiakos müsabakada 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında Medipol Başakşehir'in baskısı sonuçsuz kalınca sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf Olympiakos oldu. Medipol Başakşehir'den İrfan Can 80. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Visca penaltı kaçırdı

Medipol Başakşehir 90+1'de penaltı atışı kazanırken, Visca vuruşunu kaleci Jose Sa kurtardı.