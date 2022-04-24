Başakşehir sahasında kazandı

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. Günün 16.00 periyodunda oynanan maçında Başakşehir sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 65 ve 88. dakikalarda Deniz Türüç ve 77. dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 57'ye yükseltirken Hatayspor 49 puanda kaldı.

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Altay'ı konuk edecek.