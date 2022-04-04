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Başakşehir sürprize izin vermedi

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, sahasında konuk ettiği lig sonuncusu Yeni Malatyaspor'u Danijel Aleksic'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından turuncu-lacivertli ekip puanını 50'ye yükseltti. Malatya ekibi ise 20 puanla ligin dibine demir attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir sürprize izin vermedi
Başakşehir-Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 31. haftanın kapanış maçları oynandı. Günün saat 20.30 periyodunda yer alan maçında 47 puanlı Başakşehir sahasında 20 puanla ligin dibinde yer alan Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın tek golü 26. dakikada Başakşehirli futbolcu Danijel Aleksic'ten geldi. Ev sahibi ekip adına 10. dakikada Okaka'nın attığı gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 50'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı ve ligin dibine demir attı.

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek.

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