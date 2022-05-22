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İstanbul'da kazanan Başakşehir

Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
Başakşehirli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir sahasında şampiyon Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Okaka, 31. dakikada Epureanu ve 42. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 59. dakikada Nwakaeme attı.

Trabzonspor ligi 81 puanla tamamladı

Alınan bu sonuçlarından ardından şampiyon Trabzonspor ligi 81 puanla zirvede tamamladı. Başakşehir ise 65 puanla dördüncü sırada yer alarak UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

Başakşehirli futbolcular Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı

Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı. Saha kenarında koridor oluşturan Başakşehirli futbolcular, soyunma odasından çıkan bordo-mavili oyuncuları alkışlarla kutladı. Medipol Başakşehir Kaptanı Mahmut Tekdemir, eski takım arkadaşı Edin Visca'ya da çiçek verdi.

Edin Visca ilk kez Başakşehir'e karşı

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, turuncu-lacivertli ekibe karşı ilk kez rakip oldu. Başakşehir'de 10,5 sezon forma giyen Visca, ara transfer döneminde Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza atmıştı.

Yusuf Yazıcı da tribünde

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor mücadelesini izleyenler arasında bordo-mavili takımın eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da yer aldı. Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf, 2019-2020 sezonunda Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu.

  • Başakşehir play-off oynayacak
  • Ligin son maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak.

İstanbul'da alkışlar Trabzonspor'a
SPOR
İstanbul'da alkışlar Trabzonspor'a

İstanbulda kazanan Başakşehir

İstanbul'da kazanan Başakşehir

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