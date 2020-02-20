Başakşehir tur için avantaj peşinde

Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma başarısı gösteren Başakşehir, son 32 turunda bugün saat 20:55’te deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. Jose Alvalade Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’ndaülkemizi temsil eden Başakşehir,bugün turun ilk maçında deplasmanda Portekiztemsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek🏟Jose Alvalade⏰20.55📺beIN Sports 1 pic.twitter.com/9XuCCMxUwa

Avrupa'da 27. sınav

Başakşehir, Sporting CP mücadelesi ile Avrupa’da 27’nci sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.

Okan Buruk: "Ülkemizin gelecek yıl Avrupa kupalarına katılımı için puan çok önemli. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için. Tek hedefimiz buradan avantajla dönüp turu geçen taraf olmak. Hedeflerimiz var ve inşallah kendimiz için bir tarih daha yazma fırsatı olur" pic.twitter.com/Ol5x9Ifs4r — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Şubat 2020

Okan Buruk ile Avrupa'da 9. karşılaşma

İstanbul Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da 9’uncu karşılaşmasına çıkacak. Buruk yönetiminde oynanan 8 mücadeleden 2’si Şampiyonlar Ligi ön elemesi, geriye kalan 6 karşılaşma ise UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesiydi. İstanbul ekibi, bu 8 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 4 de mağlubiyet aldı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Yunanistan’ın Olympiakos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti;

Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0

İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1

İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3

İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

Başakşehir'de iki eksik bulunuyor

İstanbul Başakşehir’de kritik mücadele öncesinde Brezilyalı oyuncu Robinho ve Mehmet Topal dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.