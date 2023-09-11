Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı

Başakşehir'de, teknik direktörlüğe getirilen Çağdaş Atan için imza töreni düzenlendi. Resmi sözleşmeyi imzalayan Çağdaş Atan, kendisini 2+1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağladı.





Takımın yeni teknik direktörü Çağdaş Atan ise Başakşehir'in başına geçtiği için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.





Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın imza törenindeki açıklamaları:





'Heyecanlı ve gururluyum'

"Çok heyecanlı ve gururluyum. Başakşehir Kulübü, kurumsal yapısını tamamlamış, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hafızası olan bir kulüp. İnşallah Başakşehir'i tekrar Avrupa'da mücadele eden, zirve yarışının içinde olan bir kulüp haline getirmek istiyoruz"





'Kulübün DNA'sında var'

"Bu sezon başlangıç olarak kötü görünse de mevcutta iyi bir kadroya ve yapılacak transferlerle de tekrardan zirve mücadelesi verecek bir kulüp yapısına sahip. Verebileceğimiz tek söz bir önceki günden daha çok çalışmak, Başakşehir'in yapısına uygun futbolu oynatmak, topu talep eden ve oyuna hükmeden bir futbol sergilemek. Hedefimiz, topla hızlı oynayan ve istediği hücum aksiyonlarını gerçekleştirebilen bir oyun sergilemek. Bu da zaten kulübün DNA'sında var. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz"





'Dokunuşumuz çabuk olacak'

"Dokunuşumuzun çabuk olacağını düşünüyorum. Başakşehir'in DNA'sında oyuna hükmetmek var. Daha hızlı oynayarak, daha şiddetli baskılar yaparak, önde kaybedilen topu hızlı geri kazanmaya çalışan bir Başakşehir oluşturmak istiyoruz. Ancak bu bir süreç gerektiriyor. Biz de ekip olarak sezon içinde ilk kez bir takım alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hem oyunda hem de sonuçta değişiklikleri hissettiririz"

Çağdaş Atan

'Berkay ile ilgili herhangi bir gelişme yok'

"Kulübümüzden ayrılacak hiçbir oyuncu üzerinden görüşme yapmadık. Bütün oyuncularımızı elimizde tutmak istiyoruz. Başakşehir, üreten, satan ve yetiştiren bir kulüp. Çok iyi bir akademik yapı var. Oradan da faydalanmak istiyoruz. Yıllardır özlediğimiz bir havuzu bulacağımız bir akademi. Başakşehir Kulübü, hem rekabet edecek hem de yetiştirecek. Ortak amacımız bu. Berkay ile ilgili herhangi bir gelişme yok. Benim de çok beğendiğim ve çalışmayı sabırsızlıkla beklediğim bir oyuncu. Farklı bölgelerde kullanabileceğimiz, onu saha içinde mutlu edebileceğimiz oyuncu. Umarım o da bize gerekli karşılığı verir ve tekrar bir çıkış yakalar. Böyle bir çıkışa ihtiyacı var ve gerçekten kalitesi çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz"





'Hedefimiz Avrupa kupalarında mücadele edebilmek'

"Ana hedef şampiyonluk değil ama ona ulaşabilmek için mücadele edebilmek, Avrupa kupalarında mücadele edebilmek, ligde ilk 4-5 içinde yer alabilmek. Başkanımız ve yönetimimiz bunu bana net bir şekilde iletti. Takımıma inanıyorum, güveniyorum"





'Emre hocaya teşekkür ederim'

"Emre hocaya da bıraktığı kaliteli takımdan dolayı teşekkür ediyorum. Dominant bir oyun vardı. Bunun üzerine farklı bir yapıyla farklı bir oyun inşa etmek istiyoruz. İyi bir miras aldığımızı söyleyebiliriz. Emre hoca ve ekibine teşekkür ederiz"





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