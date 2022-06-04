Başakşehir'de Cristiano Ronaldo esintileri

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, A Milli Takım'da taraftarları havaya sokan bir harekete imza attı.
Sonradan oyuna girdiği Faroe Adaları maçında şık bir kafa golüne imza atan tecrübeli forvet sevincini Cristiano Ronaldo gibi yaşadı. Portekizli futbolcu gibi sevinen Serdar Dursun'a taraftarlar da 'Siuuu' diyerek eşlik etti.
İşte Serdar Dursun'ın attığı gol ve yaşadığı sevinç;
🇹🇷⚽GOOOLL!! Serdar Dursun! Farkı üçe çıkarıyoruz... pic.twitter.com/Zd7f2Hb9s1
🇹🇷⚽GOOOLL!! Serdar Dursun! Farkı üçe çıkarıyoruz... pic.twitter.com/Zd7f2Hb9s1— TRT Spor (@trtspor) June 4, 2022