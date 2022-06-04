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Başakşehir'de Cristiano Ronaldo esintileri

A Milli Takımımızın Faroe Adaları ile oynadığı maçta dikkat çekici bir coşku yaşandı. İkinci yarıda sahaya dahil olan Serdar Dursun, attığı golden sonra Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 'Siuuu' sevincini yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehirde Cristiano Ronaldo esintileri
Serdar Dursun, Faroe Adaları karşısında skoru 3-0 yapan golü attı.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, A Milli Takım'da taraftarları havaya sokan bir harekete imza attı.

Sonradan oyuna girdiği Faroe Adaları maçında şık bir kafa golüne imza atan tecrübeli forvet sevincini Cristiano Ronaldo gibi yaşadı. Portekizli futbolcu gibi sevinen Serdar Dursun'a taraftarlar da 'Siuuu' diyerek eşlik etti.

İşte Serdar Dursun'ın attığı gol ve yaşadığı sevinç;
Farklı başlangıç

Farklı başlangıç

​A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları'nı 4 golle geçti.
Başakşehirde Ronaldo esintileri

Başakşehir'de 'Ronaldo' esintileri

A Milli Takım'ın Faroe Adaları maçında gündem olan gol sevinci.
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